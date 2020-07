19 luglio 1943-1963,storia e memoria del bombardamento su Roma

Sulmona, 19 luglio– Il bombardamento su Roma del 19 luglio 1943 provocò 719 morti e 1659 feriti. Altri dati statistici sono molto superiori sia morti che feriti. Era stata la classica ultima goccia per accelerare la caduta del fascismo. In quell’occasione Pio XII era uscito dal Palazzo Apostolico in Vaticano per recarsi nella zona colpita dal bombardamento: San Lorenzo. Il sangue dei morti aveva imbrattato la veste bianca del Papa. Ma quel gesto diventerà il segno dei tempi nuovi, secondo le parole dell’Apocalisse: “Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi…” (21,1).

Quel 19 luglio 1943 avviene l’ennesimo incontro tra Hitler e Mussolini, passato alla storia come “incontro di Feltre”. In realtà avvenne in un altro luogo e, precisamente, nella villa del senatore Gaggia, a Socchiev di Belluno. Fu un incontro drammatico, in cui Hitler, a detta di Mussolini, aveva qualcosa di “cabalistico”, di “mistico”. Il Führer aveva dichiarato, peraltro: “Sono fermamente, forse un po’ presuntuosamente, certissimo che dopo la mia scomparsa non verrà mai un uomo più grande di me e capace di dominare meglio di me gli eventi.”

Verso le dodici e mezzo, disattendendo il divieto di non disturbare la seduta, un ufficiale italiano consegna un biglietto a Mussolini. C’è scritto che Roma è sottoposta ad un pesante attacco aereo. Mussolini ne informa Hitler, che resta impassibile e riprende il suo monologo. Un incontro che avrebbe dovuto durare tre giorni, durerà solo tre ore. Nel viaggio di ritorno verso l’aeroporto di Treviso, Hitler rivela a Mussolini l’allestimento di un’arma segreta che “in otto giorni cancellerà la capitale inglese dalla faccia della terra”. A Roma, lo scalo ferroviario di S. Lorenzo, nodo essenziale per il traffico di merci e di rifornimenti militari, era stato bombardato

19 luglio 1963: a ricordo del bombardamento di venti anni prima, un sabato, moriva Mons. Ferdinando Baldelli. Un vescovo che aveva creato la Pontificia Opera di Assistenza, divenuta poi la Caritas, con le mense per i poveri. Durante la guerra, la POA era stata l’unica organizzazione che interveniva per sfamare e proteggere le famiglie bisognose, a livello nazionale. Anche la distribuzione di beni per il cibo, come farina, formaggio e altro era diventata un’opera indispensabile per la sopravvivenza. Quel giorno, al mattino, il vescovo Baldelli, di cui ero un componente della segreteria, mi aveva pregato di accompagnarlo allo Scalo San Lorenzo, dove ogni anno celebrava la Messa per i morti del bombardamento. Lo avevo assistito durante la celebrazione.

Era emozionato, ma sereno. Ricordava quel giorno di venti anni prima. Baldelli era corso immediatamente ad aiutare i feriti, a sistemare i morti, a consolare i parenti. Ed era stato lui a sollecitare il papa Pio XII ad uscire dai palazzi apostolici e a recarsi tra le macerie del quartiere San Lorenzo. Un fatto che allora destò commozione e clamore ma che, fortunatamente, non doveva restare isolato, perché il successore Giovanni XXIII, Paolo VI, riuscirà a rompere la tradizione di un papa segregato nelle stanze vaticane, uscendo più volte per recarsi in pellegrinaggio o in visita nelle carceri e negli ospedali.

Baldelli morì quella sera, a casa, in via Palombini. Aveva lavorato nel pomeriggio a sbrigare l’enorme quantità di posta che gli arrivava da ogni parte. Si era poi ritirato nella sua camera, prima di cena. Ma a quella cena, col gruppo dei cappellani del lavoro con i quali viveva, non arrivò mai. Lo trovammo cadavere nella sua stanzetta. Infarto. Fu una notte terribile, mentre la notizia correva per radio e per televisione. Con l’elezione a pontefice di Montini, Baldelli era in ansia per le sorti delle opere di carità che aveva promosso. Temeva una conflittualità tra la POA e altre associazioni assistenziali, presiedute dal fratello del papa Paolo VI, il senatore Montini. Purtroppo, la notizia che gli era stata accordata la sospirata udienza arrivò dopo qualche ora dal decesso. Moriva all’età di 78 anni, in pieno vigore di idee e di progetti. Ne ricordai la figura e l’opera in un articolo apparso su “L’Osservatore Romano” del 5 agosto 1963.

Mario Setta