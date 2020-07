Il sindaco Casini ha ricevuto il Questore dell’Aquila

Sulmona,9 luglio-Il sindaco Annamaria Casini ha ricevuto ieri pomeriggio la visita istituzionale del Questore dell’Aquila Gennaro Capoluongo, accompagnato dal Dirigente del Commissariato di p.s. di Sulmona Antonio Scialdone. “È stata un’importante occasione per fare il punto sulla situazione a Sulmona, relativamente alle attività in corso e ai fenomeni di microcriminalità e criminalità su cui stanno agendo, consolidando il prosieguo del coordinamento con le Forze di Polizia e portando avanti il sistema di collaborazione tra le Forze dell’ordine e le istituzioni locali. Abbiamo concordato una maggiore presenza della Polizia nel centro storico in questi mesi in cui vige l’Area Pedonale Urbana e i nuovi orari di Zona a Traffico Limitato” afferma il sindaco Annamaria Casini. “A nome della città ho espresso gratitudine al Questore per il sostegno e la disponibilità mostrati nel difficile periodo di emergenza sanitaria, venendo incontro alle esigenze della nostra comunità, al fine di consentire le migliori risoluzioni nelle diverse situazioni per l’applicazione della normativa vigente, anche nella fase di ripartenza”. Il sindaco ha poi accompagnato il Questore in una breve visita ai principali monumenti storici architettonici del centro storico, mostrando le bellezze culturali, tipicità e caratteristiche della città.