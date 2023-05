Popoli: sul cambio del nome una scelta che unisce poco e.. divide molto

Secondo il Movimento RIT “ l’amministrazione non riesce a coinvolgere più del 30% dell’elettorato, flop altro che scelta epocale”. Ma le priorità da affrontare sono altre

Popoli,9 maggio– “Come volevasi dimostrare l’approssimazione, l’arroganza, la fretta, la regolamentazione confusa, e il mancato rispetto delle regole democratiche hanno bruciato la scelta ‘epocale’ del cambio del nome della nostra comunità”.Così il Movimento Ripensiamo il Territorio con una nota a firma di Antonio De Luca, Gianni Natale, Giovanni Diamante commenta i risultati del voto di domenica scorsa per il cambio del nome alla cittadina pescarese

“E’ evidente, come abbiamo denunciato, che la scelta da parte amministratori- si legge nella nota– di una Consultazione invece che del Referendum ha fatto vivere ai cittadini l’evento come un’imposizione e non di una scelta condivisa. E così non si è superato il 30% di partecipazione nonostante lo sfruttamento ossessivo della forza propulsiva dell’argomento termale. Quindi fine della Luna di miele e questo aggraverà la condizione di crisi dei nostri territori.

Intanto, rileviamo che mentre gli amministratori popolesi si trastullano con le denominazioni, Manoppello annuncia un ricorso al tar del Lazio contro il raddoppio ferroviario e la Snam sta cominciando ad occupare i terreni per costruire un passaggio in tunnel della condotta del metanodotto che metterà a rischio le risorgive del Pescara e le Captazione Gran Guizza. Risolveremo tutto col nome e con le terme? Quali atti concreti sta facendo l’amministrazione comunale in merito? Vedremo se ciò verrà messo a punto conseguentemente nel prossimo consiglio comunale dove dovrebbe avvenire la delibera di una decisione”.