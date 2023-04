( ultima ora)-Calcio: Juventus, accolto ricorso del club, ritornano i 15 punti ma atti rinviati a Corte d’appello

Sulmona,20 aprile- Alla fine le sensazioni emerse nelle giornata di ieri hanno trovato conferma nella sentenzaemersa dal Coni. La Juventus riavra’ indietro i 15 punti dipenalizzazione in campionato e gli atti verranno rinviati alla Corte d’appello federale per un nuovo processo. E’ questo il risultato del ricorso presentato dalla societa’ Bianconera al Collegio di garanzia del Coni. Con le decisioni attuali, in attesa del nuovo processo, la Juventus ora potra’ lottare per rimanere nella zona Champions con un terzo posto a soli due punti dalla Lazio