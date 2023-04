Fosse Ardeatine: Landini, siamo democrazia grazie a partigiani  

“Il presidente La Russa dovrebbe ricordarsi che se oggi la nostra e’ una Repubblica democratica fondata sul lavoro e ci sono libere elezioni, che hanno permesso al suo partito di essere in Parlamento e al governo, e’ grazie ai partigiani e agli antifascisti che hanno difeso il nostro Paese e che hanno sconfitto il nazifascismo”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini intervistato su Rai Radio1, interpellato in merito alle dichiarazioni del presidente del Senato sull’azione partigiana di via Rasella. “Senza quegli atti, senza quella lotta – ha aggiunto – il nostro Paese non sarebbe oggi una democrazia. Sarebbe necessario che chi ha giurato sulla Costituzione la riconosca, la applichi e si batta in questa direzione”