Sulmona: Pasqua 2023, il programma di eventi proposti dall’Amministrazione comunale

Sulmona, 31 marzo– Per la prima volta nella nostra Città oltre che dalle grandi tradizioni religiose, in tutto il mondo conosciute, le giornate della Pasqua saranno animate da un programma di eventi, promosso dall’Amministrazione Comunale, così da rendere ancor più vivo il momento della festa ed accogliere i tanti turisti in arrivo. Con delibera del 30 marzo 2023, la Giunta Comunale ha approvato il calendario degli eventi organizzati, grazie anche all’impegno di tutti gli Uffici competenti.

Ad aprire il programma, sabato 1° aprile alle 16:00 sarà il FAI – Fondo Ambiente Italiano – Gruppo Sulmona Tre Valli, reduce dal successo di partecipazione alle giornate nazionali FAI, tenutesi a Corfinio. Protagonisti dell’evento saranno i confratelli Lauretani che, in un percorso suggestivo di racconti e aneddoti, parleranno della loro tradizione pasquale, quella della “Madonna che scappa”. Nello stesso giorno, nella rotonda di San Francesco della Scarpa, sarà inaugurata la mostra di artigianato artistico di Giorgio Ottaviani, cui seguirà, sempre nella Rotonda, la mostra di pittura di Roberto Gasbarri, in allestimento dal 7 aprile.

Visite guidate in centro storico gratuite per tutti. La prima, in programma giovedi 6 aprile, sarà curata dal professore Fabio Maiorano che illustrerà le tradizioni della Pasqua dei Trinitari, culminante nella grande processione del Cristo Morto, la sera del Venerdi Santo. Venerdi 7 e lunedi 10 aprile sarà la volta dell’Ufficio Servizi Turistici comunali.

Sabato 8 Aprile, alle 18:30, con replica alle 22:00, il centro storico offrirà due eventi speciali: “Demetra. Inno alla Primavera”, reading teatrale a cura della compagnia teatrale “Classe Mista”

Alle 19.15, sarà il momento toccante delle romantiche note del mandolino di Francesco Mammola che, insieme al chitarrista Alfonso Brandi, delizierà il pubblico con il concerto “Anema e Core”, nello splendido scenario del plateatico della SS. Annunziata.

L’Amministrazione ha voluto poi riservare la giornata della Domenica di Pasqua ai più giovani e ai piccoli. In piazza Garibaldi, a partire dalle 17:00 i bambini e le loro famiglie potranno fare festa con “Milleventi”: baby dance, truccabimbi e mascotte per un pomeriggio pasquale all’insegna del divertimento.

A seguire tanta musica e divertimento per giovani e ragazzi. Protagonista alla consolle il sulmonese Dj Natale & Co. Uno spazio, solo nell’ambito del quale, il Sindaco Gianfranco Di Piero ha deciso di derogare all’ordinanza in vigore sulle emissioni sonore. Si potrà suonare e ballare fino alle ore 2 del giorno successivo.