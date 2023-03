Pratola: la minoranza sollecita rinvio lavori Consiglio comunale

in alternativa almeno i punti riguardanti il DUP e Bilancio di previsione-

Pratola, 28 marzo- Una richiesta di rinvio dei lavori del Consiglio comunale di Pratola Peligna,già convocato per il prossimo 31 marzo,o almeno dei punti 9 e 10 relativi al DUP e al Bilancio di previsione è stata avanzata al sindaco Antonella Di Nino dai consiglieri

I consiglieri comunali di opposizione Lucia Margiotta, Mattia Tedeschi, Caterina Di Simone ed Enzo Margiotta “poiché, scrivono nella richiesta non siamo in condizione di discuterli stante la mancanza della documentazione prescritta dal Regolamento di Contabilità del Comune.Gli artt. 11 e 12 del Regolamento su citato, infatti, oltre ad affermare che il D.U.P. ed il Bilancio di Previsione dovranno essere esaminati “…in apposita sessione di bilancio…”, e non insieme ad altri 10 punti all’o.d.g. come da Lei deciso, prescrive che, tra la documentazione da consegnare ai Consiglieri, deve essere contenuto il parere dell’organo di revisione sul bilancio, peraltro da consegnare ai Consiglieri, entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti al revisore. Stesso obbligo del parere preventivo è contemplato delle Delibera di Giunta n. 41 del 09/03/2023.

Nel nostro caso, ad oggi, non abbiamo ricevuto il parere sul bilancio, ed anzi abbiamo ricevuto la inclusione di un altro punto all’o.d.g. che addirittura chiede di modificare il bilancio di previsione non ancora approvato, seppur per straordinarie e urgenti adempimenti.Avendo la Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022 stabilito all’art. 775 la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione al 30.04.2023, formuliamo la presente istanza“.