Sulmona: venerdì 24 marzo,confronto sul docufilm “ Invisibili”

Sulmona,21 marzo- Secondo la Consulta “il rischio di insorgenza di un evento avverso, anche grave, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un obbligo vaccinale, costituendo una tale evenienza titolo per l’indennizzabilità” (sent. 14/2023).

Abbiamo chiesto ai danneggiati da vaccino un commento a questa sentenza: ebbene, non c’è cifra che possa risarcire adeguatamente un fisico compromesso, la perduta capacità di camminare, di parlare, di compiere le azioni più banali. In caso di morte, poi, come quantificare il valore di una vita prematuramente spezzata? Quanto vale il dolore di un figlio o, peggio ancora, di un genitore?

Parlando di vaccinazioni su larghissima scala, si potrebbe eccepire che, a fronte di così tante dosi inoculate, può verificarsi un certo numero di reazioni avverse: statistica, fatalità, sfortuna. Possiamo trovare tante giustificazioni, ma quello che proprio non dobbiamo fare è girarci dall’altra parte come se questo non fosse un problema nostro: e non solo per una questione di rispetto e compassione verso chi soffre, ma anche perché quello che è capitato a tanti, domani potrebbe capitare a noi o ai nostri cari.

Per avere una pallida idea del calvario che tantissime persone stanno vivendo in seguito alla inoculazione del vaccino covid-19, il regista Paolo Cassina e il produttore Alessandro Amori (Playmastermovie) hanno realizzato “Invisibili”: un documentario i cui protagonisti raccontano in prima persona come la loro vita sia diventata un incubo, fatto di dolore, paure, visite mediche ed esami diagnostici continui e costosi, nella totale indifferenza e nel più assoluto abbandono da parte delle stesse Istituzioni che quel trattamento sanitario avevano tanto raccomandato.

Il docufilm sta facendo il giro di tutte le piazze italiane, riscuotendo ovunque un grande successo di pubblico e consensi.

Venerdì 24 marzo alle ore 17 “Invisibili” verrà proiettato anche a Sulmona, nella sala convegni dell’hotel Santacroce Meeting. L’ingresso è gratuito, i posti limitati, la prenotazione obbligatoria.

Alla proiezione seguiranno gli interventi di professionisti nel campo sanitario e legale: il dr. Massimo Pietrangeli, pediatra allergologo e omotossicologo; il prof. Giuseppe Barbaro, specialista in Medicina Interna e Cardiologia; l’avvocato Catia Puglielli, coordinatore regionale dei Tribunali del malato, Pietro Ferrante, consulente legale del sindacato SiSani.

Francesca De Luca