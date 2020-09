16 Settembre 2020: 4^ anniversario della scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi

Riportiamo volentieri la nota dell’Associazione ” Il sentiero della Libertà” di Sulmona per ricordare la scomparsa dell’ex Presidente emerito della Repubblica grande Amico della nostra città e dell’Abruzzo-

Sulmona, 16 settembre– La notizia della scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi, Presidente emerito della Repubblica Italiana,addolora l’Italia intera e non solo, per l’esempio di onestà, correttezza e disponibilità, manifestato nello svolgimento dei più importanti servizi per il bene pubblico.

Un esempio da grande uomo che passa alla storia.

Questa Associazione Culturale “Il Sentiero della Libertà/Freedom Trail”, grata per gli incontri personali e per la memoria lasciata sui libri pubblicati, esprime profondo cordoglio e si impegna a mantenere vivo il ricordo d’una persona indimenticabile, conservandone l’esempio e il messaggio da trasmettere alle nuove generazioni.

La manifestazione della Marcia Internazionale “Il Sentiero della Libertà/Freedom Trail”, da Sulmona a Casoli, la cui prima edizione il 17 maggio 2001, presenziata a Sulmona proprio dall’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, fu ed è rimasta in questi anni momento di ricordo e testimonianza di gratitudine per quella resistenza umanitaria e lotta per la libertà, che hanno caratterizzato la gente peligna e abruzzese.

Sulmona, 16 settembre 2016

MARIA ROSARIA LA MORGIA

Presidente Associazione “Il Sentiero della Libertà/Freedom Trail”