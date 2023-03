Una regione con le ruote.. sgonfie

E’ quanto emerge da un’analisi sul numero delle imprese nel 2022 preparato dal prof. Aldo Ronci e reso noto in questi giorni. Un incremento pari allo 0,36% pari alla metà di quello nazionale (0,79%) che colloca l’Abruzzo al penultimo posto fra le regioni del Mezzogiorno

Sulmona, 13 marzo–Nel 2022 in Abruzzo le imprese registrano un incremento di 544 unità e in valore percentuale dello 0,36%.Tale incremento percentuale pari alla metà di quello nazionale che stato dello 0,79% e posiziona l’Abruzzo al sestultimo posto della graduatoria nazionale e al penultimo posto tra le regioni del Mezzogiorno. La fotografia emerge dall’ultimo rapporto di Aldo Ronci reso noto nelle ultime ore.

Secondo Ronci le variazioni percentuali delle imprese dell’Aquila, di Pescara e di Teramo, anche se positive, sono tutte inferiori all’incremento nazionale dello 0,79%. Chieti registra un incremento quasi nullo pari allo 0,06 %. il settore delle costruzioni con un incremento di 368 unità , probabilmente dovuto alla forte spinta indotta dal “Superbonus 110%” e dalle misure collegate, registra l’incremento piu’ elevato con il dato piu’ positivo a L’Aquila (+103). Segue il settore delle attività scientifiche e tecniche con 262 unità in piu’ con il risultato migliore a Pescara (+83) e a Chieti (+85).

Aldo Ronci

–Le attività economiche con le flessioni piu’ alte si sono registrate: nel commercio con 241 imprese in meno con il dato piu’ negativo all’Aquila (‐72); in agricoltura con 270 imprese in meno con un decremento percentuale doppio rispetto a quello nazionale e con il risultato peggiore a Chieti (‐207) dove il decremento percentuale rispetto a quello nazionale stato quadruplo.“Se alla inadeguata dinamica delle imprese- spiega ancora Ronci- si aggiungono i deludenti andamenti delle esportazioni e dell’occupazione e la tendenza al restringimento dell’erogazione del credito,come già detto in altre occasioni, risulta evidente lo stato di difficoltà in cui versa il sistema economico abruzzese (in particolare quello delle micro imprese) che ha bisogno di incentivi e strumenti per diventare piu’ competitivo”