 Il Presidente Marsilio, il Senatore Liris e il Consigliere regionale Verrecchia a Corfinio

per la tutela del Territorio vocato alla produzione agroalimentare di qualità e alla riscoperta della “Cultura Italica”, patrimonio di tutti gli italiani e vanto della regione Abruzzo-

Corfinio, il sindaco Contestabile,il Presidente Marsilio,il sen.Liris e il Consigliere regionale Verrecchia

Corfinio,11 marzo-Si è tenuto ieri a Corfinio, presso la Sala Consiliare del Comune, l’incontro tra le Associazioni di categoria del primo settore, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Senatore Guido Quintino Liris e il Consigliere regionale e Capogruppo di Fratelli d’Italia Massimo Verrecchia.

L’Incontro organizzato dall’Amministrazione comunale di Corfinio, in particolare dal Sindaco Romeo Contestabile e dall’Assessore Vincenzo Campagna, ha visto l’attiva partecipazione di Franco La Civita per Confagricoltura, di Donato di Marco per CIA e di Fabio Cianfaglione per Coldiretti.

L’Amministrazione di Corfinio e le Associazioni di categoria hanno espresso la volontà di preservare e tutelare i terreni di qualità vocati alla produzione agroalimentare, allo scopo di evitare l’occupazione indiscriminata con impianti fotovoltaici.

Il Presidente Marsilio si è dimostrato favorevole all’accoglimento delle richieste e ha promesso, agli intervenuti, di riportare la proposta direttamente al Governo, nello specifico al Ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida.

Con l’occasione il Presidente Marsilio, il Senatore Liris e il Consigliere Verrecchia, hanno visitato il Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino” e il Lapidarium apprezzandone sia il valore storico-archeologico, sia simbolico per l’intero Territorio regionale, considerato che a Corfinio nacque l’ITALIA antica e che da questo territorio iniziò, nel 91 a.C., la prima lotta per la conquista del Diritto di Cittadinanza, oggi conosciuti come “Diritti Umani”. A termine della visita il pensiero del Presidente Marsilio: “Nel cuore dell’antica Italia il futuro dell’Abruzzo”, e il pensiero del Sen. Liris: “Nel luogo che diede i natali a Tancredi da Pentima, un tuffo nella cultura e nella storia, per sognare il futuro delle “Aree Interne”.