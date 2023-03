Ricostruzione: il Commissario Castelli sarà oggi a Popoli e Cugnoli

Sulmona, 6 marzo- Il commissario straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, sarà oggi in Abruzzo per un doppio appuntamento in provincia di Pescara, prima a Cugnoli e poi a Popoli. L’iniziativa, organizzata dal deputato Guerino Testa, avrà il seguente programma : alle ore 16.00, nell’aula consiliare del comune di Cugnoli, si terrà un Tavolo di lavoro e confronto dal tema ‘Pnc, una sfida per la rinascita delle aree interne colpite dal sisma: stato dell’arte e prospettive future’ volto principalmente ad esaminare le opportunità che il Piano nazionale complementare può offrire in termini di riqualificazione e rilancio delle aree interne colpite dal sisma. Saranno presenti, oltre agli on. Castelli e Testa, il vice sindaco, Lanfranco Chiola, che ha coordinato l’iniziativa sul territorio, Raffaello Fico, titolare dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione, Gianni Anastasio, coordinatore dei sindaci del Cratere relativo al sisma del 2009, i componenti del Tavolo di coordinamento delle Aree omogenee, i sindaci dei comuni del Cratere dell’Area omogenea 5 e i sindaci dei comuni limitrofi coinvolti in un comune progetto di promozione turistica.

Alle 18.00, nella sala polivalente dell’Istituto Comprensivo Popoli, proseguirà il dibattito, dal tema ‘Da Popoli a Popoli Terme: il rilancio parte da qui‘, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, del sindaco, Moriondo Santoro, del direttore della ASL Pescara, Vincenzo Ciamponi, e dell’amministratore unico delle terme di Popoli, Benigno D’Orazio.