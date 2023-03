Iniziano le prove del coro del Miserere

Sulmona, 1 marzo- In vista dei riti della settimana santa sulmonese che, quest’anno, avranno luogo nel mese di aprile, nei due Sodalizi secolari della città di Sulmona fervono sin da ora i preparativi delle cerimonie religiose secolari. Il vista della processione del Cristo morto del venerdì santo, organizzata dall’Arciconfraternita della Santissima Trinità di Sulmona, sabato quattro marzo 2023 avranno inizio le prove del coro del Miserere, il quale prende parte alla processione del venerdì santo, in onore del Cristo morto, cantando il Miserere.

È costituito da oltre cento cantori divisi in tenori I, tenori II, bassi. Il calendario delle prove è così stabilito: sabato quattro marzo alle ore diciotto e trenta primo incontro con tutti i coristi, mercoledì otto marzo prove separate per settori a partire dalle ore diciannove, sino alle ore venti, sabato undici marzo dalle ore diciotto e trenta sino alle venti tutti i coristi, mercoledì ventidue marzo altra prove per settori separati, a partire dalle ore diciotto e trenta sino alle venti, sabato venticinque marzo dalle ore diciotto e trenta sino alle venti tutti i coristi, mercoledì’ ventinove marzo prove separate per settori dalle ore diciotto e trenta sino alle venti, sabato primo aprile dalle diciotto e trenta sino alle venti tutto il coro, mercoledì cinque aprile dalle ore diciotto e trenta le prove del passo con il luogo ancora da stabilire. Le prove del coro avverranno all’interno della chiesa della Santissima Trinità sita in Corso Ovidio.

Ogni corista, legatissimo al suo saio trinitario di colore rosso, è emozionatissimo quando riceve la lettera del Consiglio direttivo del Pio Arcisodalizio poiché con onore, devozione, emozione, continua la secolare tradizione della processione del venerdì santo della millenaria città di Sulmona, annoverata fra le più belle d’Italia e dell’intero mondo cattolico internazionale.

Andrea Pantaleo