Sulmona  conferenzadella FIPTES

Sulmona,18 febbraio-Incontro e conferenza questa mattina nella città di Sulmona, nell’aula consiliare del comune, della FIPTES Federazione Italiana Professionisti del Trekkincittà e del Turismo esperienziale, al fine di argomentare sulle figure professionali legate al turismo quali professionisti del Trekkincittà e turismo Esperienziale. Presenti Riccardo Virgili Presidente Nazionale FIPTES, Cristina Mura Presidente Nazionale Fiptes, Cristiano Gerosolimo Presidente del Consiglio Comunale di Sulmona, cittadini, guide turistiche.

Il turismo è volano, moltiplicatore di reddito per l’economia dei territori aventi attività economiche. Occorre avere figure professionali competenti nel settore, al fine di garantire al meglio la professionalità e la promozione del turismo territoriale. Le figure professionali FIPTES sono la guida esperta di Trekkincittà, la guida ambientale escursionistica esperienziale, project manager del turismo esperienziale, guida speciale di Trekkincittà, guida esperta di turismo esperienziale, guida esperienziale di abilità speciale. Sono figure professionali importanti al fine di svolgere la promozione del turismo sui territori.

Nasce nel 2022 da una idea di un gruppo di professionisti con esperienza ventennale nel settore. La realtà è in espansione, con la presenza di sedi territoriali in diverse regioni dell’Italia, al fine di garantire ai propri associati l’adeguata formazione professionale permanente, con verifica delle competenze. La FIPTES, è iscritta nell’Elenco delle associazioni professionali abilitate dal Ministero dello Sviluppo Economico, al rilascio dell’Attestato di Qualifica e Qualificazione dei Servizi professionali Prestati dai Soci. Tema importante quello del turismo e delle figure ad esso collegate ed operanti nel settore. Al termine della conferenza, ha avuto luogo un interessante dibattito e confronto, anche sulle attuali normative in vigore sia in ambito europeo, sia nazionale. Il turismo è l’insieme delle attività e dei servizi relativi a viaggi, soggiorni compiuti a scopo ricreativo, o di istruzione. Il cinque luglio del 1841 è data, giornata storica per il turismo poiché, in questo giorno, nasce il primo viaggio turistico organizzato nella visione moderna, quale realtà del cosiddetto turismo di massa. L’organizzatore sarà Thomas Cook il quale organizza un viaggio in treno per 570 persone da Leicester sino a Loughborough, del costo di uno scellino a persona. Questo avvenimento è la culla di nascita del turismo moderno organizzato, realizzato oggi da miliardi di persone nel mondo.

Andrea Pantaleo

(ph Marco Malvestuto Onda TV)