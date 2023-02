Superbonus, Taglieri: finito tempo per propaganda

Francesco Taglieri,Capogruppo M5S in Consiglio regionale

Sulmona, 17 febbraio– “Sul Superbonus il Presidente Marco Marsilio, in quota Fratelli D’Italia, deve dire immediatamente da che parte sta: vuole fare il Presidente della Regione Abruzzo e quindi dare risposte agli abruzzesi, o fare il luogotenente della Meloni, che in Abruzzo sta stritolando più di 500 imprese, oltre 6.000 posti di lavoro e più di 1.000 cantieri?

La domanda è semplice e pretende una risposta immediata. Sia chiaro non è solo il Movimento 5 Stelle a metterla sul tavolo, ma un intero comparto industriale, le varie associazioni di categoria e il mondo dell’ambientalismo, che stanno pubblicamente denunciato le scelte di questo Governo sul Superbonus.

Il Presidente Marsilio dovrebbe anche spiegarci in che modo Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia hanno intenzione di coprire, in Abruzzo quanto nel resto del Paese, tutti quei costi per le casse pubbliche che saranno generati dalla crisi occupazionale, economica ed energetica che sicuramente seguirà lo smantellamento dei bonus edilizi” ad affermarlo è il Capogruppo del M5S in Regione Abruzzo Francesco Taglieri.

“La verità è che Giorgia Meloni- prosegue Taglieri– con il suo Governo, ha stoppato anche le regioni come la nostra che stavano tentando di intervenire sulle banche per sbloccare i crediti. Ed è imbarazzante constatare che in Abruzzo il centrodestra aveva presentato ben due provvedimenti, in serie a quelli precedentemente depositati dal gruppo del M5S, per aiutare imprenditori, operai e famiglie. E ora che risposte daranno all’intero settore? Suonano ancora in testa le entusiastiche parole, di Sospiri (FI), Campitelli (Lega) e Quaglieri (FDI), sul Superbonus e di quanto questa misura abbia rappresentato uno slancio per l’economia abruzzese. A questo punto appare evidente a tutti quanto abbiamo sostenuto sin dall’inizio: il centrodestra ha usato la corsa alla presentazione delle leggi per sbloccare i crediti in regione, allo scopo di farsi la guerra tra loro.

Una guerra tra Giunta e Consiglio regionale che ormai si combatte da mesi sotto la cenere. Il Superbonus, gli aiuti alle imprese, il risparmio energetico, non c’entrano nulla. Sono solo temi usati a fini di propaganda. Tanto in Regione, quanto al Governo. Infatti ricordiamo tutti come nel 2022, poco prima di essere eletta, il Presidente Meloni, probabilmente per accaparrarsi il favore degli elettori, difendeva il Superbonus. Oggi lo cancella dimostrando tutta la sua inaffidabilità. E cosa più grave, per giustificare la loro azioni, dal Governo stanno facendo una propaganda inaccettabile contro il Superbonus e ciò che ha rappresentato in termini economici. Questa manovra – prosegue Taglieri – voluta dal M5S e realizzata nei Governi Conte, oltre ad aver sostenuto l’economia italiana nella più grave crisi economica dal dopoguerra, è stata lodata all’estero e ripresa addirittura dall’Unione Europea!