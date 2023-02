  Sulmona :Polizia Locale e operatori Cogesa contro l’abbandono rifiuti per strada

Sulmona,16 febbraio– Educare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti, in aderenza alle regole vigenti, evitandone l’abbandono in strada. E’ questo l’obiettivo dei controlli serrati avviati da parte della Polizia Locale e degli operatori del Cogesa. Una decina di cittadini inadempienti sono stati già individuati in questi giorni, comminando loro le sanzioni previste dalle norme in materia. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.

Le operazioni di accertamento delle inadempienze sono condotte dal vice comandante della Polizia Locale, capitano Paolo La Gatta, in collaborazione con la società Cogesa.