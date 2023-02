Ucraina, Malpezzi (Pd): da Berlusconi propaganda putiniana 

Sulmona, 13 febbraio– “Berlusconi ha detto cose gravissime.L’ex premier ha utilizzato come categorie di comunicazione termini che la comunità internazionale non può riconoscere, i termini della propaganda putiniana. Tajani ha risposto ribandendo l’atlantismo di Forza Italia, ma a questo punto la maggioranza deve chiarire la sua posizione”. Così in una intervista a La Stampa la capogruppo del Pd alla Camera, Simona Malpezzi, sulle parole di ieri di Silvio Berlusconi sull’Ucraina.”Se in una giornata come questa, dove da lombardo dovrebbe essere concentrato sulle elezioni, Berlusconi rilascia questo tipo di dichiarazioni, io penso che il governo abbia un problema.Il problema adesso – prosegue – va chiarito dal presidente del Consiglio e dal ministro degli Esteri. C’è una nota di palazzo Chigi? Non basta, mi aspetto parole definitive da parte del ministro Antonio Tajani”.“Le affermazioni di Berlusconi portano l’Italia a essere ancora più isolata in Europa”, conclude Malpezzi: Tajani “dovrà spiegare meglio di quanto abbia fatto cosa pensa delle esternazioni di Berlusconi ma il problema non è solo lui, c’è anche l’ambiguità di Salvini e della Lega”.