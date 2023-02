Sulmona: nasce l’Albo comunale del Volontariato civico

Sulmona, 10 febbraio– Nasce l’Albo comunale del Volontariato Civico. L’importante novità, sostenuta dal Sindaco Gianfranco Di Piero e dagli Assessori Catia Di Nisio (Protezione civile) e Attilio D’Andrea (Politiche sociali), trova realizzazione nella pubblicazione dell’Avviso per l’iscrizione all’Albo sul sito istituzionale del Comune di Sulmona. La finalità dell’albo è quella di stimolare l’espressione solidaristica dei cittadini e delle Associazioni locali, promuovere e favorire legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, al fine di soddisfare meglio i bisogni sociali, incentivare la creatività e le arti e la valorizzazione del senso di responsabilità civile e sociale. In passato l’esperimento del volontariato civico ha già dato buoni risultati, distinguendosi in diverse occasioni di emergenza e per garantire decoro urbano e ripristinare luoghi della Città altrimenti destinati all’abbandono e al degrado.

L’Albo è istituito in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 2021. Sono otto gli ambiti nei quali i Volontari civici presteranno la loro opera: sociale, attività e beni culturali, patrimonio urbano, tutela degli animali, attività sportive, promozione dell’innovazione tecnologica, attività di riqualificazione urbana. I cittadini o le Associazioni che intendano iscriversi all’Albo di volontariato civico dovranno presentare apposita istanza da consegnare a mano al protocollo del Comune oppure da inviare per posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.sulmona.aq.it utilizzando il modulo apposito da scaricare dal sito web istituzionale del Comune.

“L’istituzione dell’Albo comunale del Volontariato Civico segna un momento fondamentale per la Città, che potrà beneficiare dell’opera di volontariato già messa alla prova nei mesi scorsi. Ultimo in ordine di tempo è stato l’evento “Sulmona Pulita siamo noi”, un’iniziativa che ha raccolto l’adesione di numerosi cittadini e associazioni e che s’intende ripetere, insieme ad altre, valorizzando lo spirito di volontariato che è patrimonio prezioso per l’intera Città”. Lo ha dichiarato il Sindaco Gianfranco Di Piero.