Sulmona,10 febbraio– Il Dipartimento di Scienze Naturali del Liceo Scientifico, nell’ambito di un percorso di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e della sostenibilità, come richiesto dal Ministero, e nell’intento di valorizzare le discipline STEM, che caratterizzano l’indirizzo di studi del nostro Liceo, ha deciso di strutturare una serie di puntate alla radio all’ interno di una più vasta rubrica, “Le Scienze On air”.

Il primo appuntamento, nel mese di Febbraio, prevede due incontri, in occasione di due Eventi nazionali, sponsorizzati anche dal MIM: il Darwin Day e la XIX Giornata Nazionale del Risparmio Energetico .

Si partirà Sabato 11 Febbraio con la trasmissione dedicata al Darwin Day, una celebrazione in onore del famoso scienziato, che si tiene in occasione dell’anniversario della sua nascita, il 12 febbraio e che anticipiamo a Sabato 11. La trasmissione si articolerà in tre momenti e prevederà l’intervento degli studenti e delle studentesse dell’Istituto, coordinati dalle docenti Rizzuto, Notarmuzi e Di Cioccio.

Giovedì 16 Febbraio seguirà la trasmissione dedicata alla XIX Giornata Nazionale del risparmio energetico, nell’ambito del progetto “M’ILLUMINO DI MENO”, campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, promossa da RaiRadio2 e Caterpillar. La trasmissione si snoderà attorno all’intervento del dott. Paolo Maria Ruscitti, Direttore dell’Osservatorio Torre delle Stelle, Aielli (AQ), intervistato dai nostri ragazzi e prevederà approfondimenti vari sul tema in questione.

L’obiettivo principale è quello di diffondere consapevolezza sui temi dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico, facendo acquisire stili di vita e comportamentali responsabili ed evoluti, all’impronta della sostenibilità e della tutela ambientale.

Una scuola vera non puó che farsi promotrice di messaggi importanti, educando all’acquisizione di comportamenti adeguati e rispettosi. E per essere ancora più incisivi nel percorso di crescita dei nostri giovani, non basta trasmettere nozioni, bisogna creare una fitta rete di interazioni e di condivisioni, servirsi dei loro linguaggi, avvicinarsi al loro mondo.

Per questo la Radio diventa uno strumento utile e prezioso. Le due trasmissioni saranno on air su Radio Iperbole ed in diretta sul canale YouTube. Sarà inoltre possibile contattarci e scriverci durante la diretta.