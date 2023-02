Cospito: Conte, caso Delmastro questione di etica pubblica 

Sulmona,8 febbraio- Il sottosegretario Delmastro “ha ricevuto notizie assolutamente riservate e che non andavano divulgate. Ha compromesso indagini in corso sui mafiosi detenuti al 41 bis. Lasciamo stare la procura di Roma che sta indagando, quella e’ una questione penale, ma c’e’ una questione di opportunita’ e di etica pubblica: non si e’ comportato con onore e disciplina perche’ ha utilizzato quelle informazioni per passarle a un compagno di partito per aggredire una forza di opposizione, e’follia”. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, lo ha detto a Mattino Cinque.