Incidente della A4 in Lombardia, muore il sulmonese Luca La Civita

Sulmona,1 febbraio – E’ di origini sulmonesi l’uomo che nel tardo pomeriggio di ieri ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada A 4 in Lombardia tra le uscite di Pero e Certosa in direzione di Venezia. Si tratta di Luca La Civita 38 anni,nipote dell’ex sindaco e Assessore regionale Franco La Civita. Luca, figlio di Evandro, si era trasferito da molti anni con la famiglia in pr0pvoncia di Bergamo dove lavorava. Da quando è stato possibile apprendere il furgono su cui viaggiava La Civita per cause ancora in corso di accertamento ha imbattato un’autocisterna che viaggiava in direzione opposta e l’urto è stato abbastanza violento e fatale. Quando sono giunti i soccorsi dai sanitari del 118,ai Carabinieri e Vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.