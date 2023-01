Sulmona: area ex Pastorina,la Giunta approva progetto definitivo

Sulmona, 19 gennio- E’ stata a lungo l’area di discarica dei rifiuti solidi urbani, prima della creazione della nuova discarica e della nascita della società Cogesa. Ora può tornare a nuova vita l’area dell’ex Pastorina, in via Vicenne, in località Noce Mattei. Proprio ad un passo dal sito Cogesa.

Infatti, nella seduta odierna la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione, adeguamento energetico e rifunzionalizzazione dell’Area di servizio ex Pastorina. Il costo di realizzazione dell’opera è di 1.742.115 euro, in quota parte finanziati con fondi Pnrr e in quota parte dalla Cassa Depositi e Prestiti.