Confindustria lancia la XIII edizione del Premio imprese per l’innovazione.

L’Aquila, 11 gennaio Confindustria lancia la XIII edizione del Premio nazionale Imprese per l’innovazione. Verranno premiate le aziende che vogliono emergere e rafforzare le proprie capacità concorrenziali facendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a prodotto e processo, ma finalizzato anche a valorizzare l’organizzazione e la cultura dell’azienda stessa. La XIII edizione della manifestazione è realizzata in collaborazione con La Fondazione Giuseppina Mai e Audi, con il sostegno di Il Sole 24 Ore e Fondimpresa e il contributo di Prima Sole Components e dell’Associazione Premio Qualità Italia – Apql.

“Il Premio si distingue per essere, in Europa, il primo sull’innovazione che ha adottato i parametri dell’European Foundation for Quality Management (Efqm), un modello di eccellenza collaudato e riconosciuto in ambito internazionale”, spiega il direttore di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Francesco De Bartolomeis, “e si avvale della preziosa collaborazione di esperti nel campo della ricerca, dell’innovazione e della finanza messi gratuitamente a disposizione dai partner del premio e dalle imprese”. Il Premio è aperto a tutte le imprese produttrici di beni e servizi con sede operativa in Italia. La scadenza per la compilazione della domanda è fissata alle 23:59 del 13 Febbraio 2023.