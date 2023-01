Sulmona: Polo Scientifico e Tecnologico “E.Fermi”, da oggi al via le iscrizioni

Sulmona,9 gennaio- “Da oggi, 𝟗 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑, si aprono le iscrizioni per la Scuola Secondaria di Secondo Grado.Il Polo “Fermi” vi offre un ampio ventaglio di possibilità e di Istituti, per garantirvi una preparazione di qualità, per formarvi in maniera completa ed esaustiva, per immettervi nel mondo degli studi universitari e/o del lavoro sicuri e consapevoli!

𝗟𝗜𝗖𝗘𝗢 𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗢 “𝗙𝗲𝗿𝗺𝗶”

𝗜𝗧𝗜 “𝗗𝗮 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗶”

𝗜𝗧𝗘 “𝗗𝗲 𝗡𝗶𝗻𝗼”

𝗜𝗧𝗚 “𝗠𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝗶”

Siamo qui pronti a fornirvi notizie, informazioni, delucidazioni. Le nostre segreterie sono al vostro servizio per aiutarvi ad iscrivervi! Prenotate una visita, scriveteci, telefonateci, venite nei nostri Istituti durante i pomeriggi di 𝙊𝙥𝙚𝙣 𝙙𝙖𝙮 e di 𝙊𝙥𝙚𝙣 𝙨𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡!

📞086451771

📧 aqis01900G@istruzione.it

▶️ Collegatevi al nostro sito e seguite le indicazioni ivi presenti:

https://www.iisfermisulmona.it/pagine/iscrizioni-online-polo