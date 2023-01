Sulmona,  sabato open day della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita”

Tante le attività in programma per il prossimo anno scolastico che verranno proposte nell’open day dalle maestre della Scuola. Due le sezioni interessate: la Primavera per bambini di 2 anni, riconosciuta dal Miur, e l’Infanzia per i bambini 3-5 anni.

Sulmona, 9 grennaio – Sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 si terrà l’open day della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita” di via Maiella n. 5 a Sulmona, aperto alle famiglie che intendono conoscere le attività promosse in vista dell’iscrizione al nuovo anno scolastico.

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita” è stata fondata a Sulmona nel 1866 ed è considerata un’istituzione educativa storica della città, vanta una solida tradizione pedagogica e custodisce parte della memoria collettiva cittadina relativa al mondo dell’infanzia. Oggi la Scuola è coordinata da un’équipe educativa professionalmente qualificata della Horizon Service Società Cooperativa Sociale e, nel corso degli ultimi tre anni scolastici, ha visto crescere i propri iscritti a comprova dell’elevata qualità della didattica proposta, sia nella sezione Infanzia (bambine e i bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni), sia nella sezione Primavera (bambine e bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023), quest’ultima sezione sperimentale autorizzata dal MIUR.

“Per continuare a valorizzare la scuola e le attività promosse- spiega il Presidente della Horizon Service SCS Gennarino Settevendemmie–sentiamo il bisogno di conoscere le nuove famiglie dei futuri iscritti e condividere con loro la nostra esperienza, le nostre metodologie di apprendimento e la nostra offerta formativa che prevede anche lo svolgimento di laboratori di lingua inglese per bambini, di musica di teatro per ragazzi, di manualità e uscite tematiche per conoscere il nostro territorio e le tradizioni ad esso collegato.

I genitori interessati a conoscere la nostra Scuola e le attività previste per la Sezione Primavera e la Sezione Infanzia possono partecipare all’open day nella giornata di sabato 14 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:00; è possibile anche prenotare la propria visita e richiedere altre informazioni aggiuntive al numero di telefono del coordinamento dell’équipe 340 2478131 o all’indirizzo mail reginamargherita5@virgilio.it “