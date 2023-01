Le stazioni sciistiche piu’ amate dagli italiani: Roccaraso al secondo posto

Lo rivela un’apposito sondaggio preparato da Holidu portale di prenotazioni di case e appartamenti vacanza tra i piu’ noti d’Europa. Nello studio sono presenti ben cinque località abruzzesi. Oltre a Roccaraso-Rivisondoli compaiono anche Pescasseroli (19^),Ovindoli-monte Magnolia(24), Campo Felice (33^),Gran Sasso Campo Imperatore (36^)

Sulmona, 7 gennaio– Nonostante le anomalie climatiche del momento e l’assenza di neve ( almeno sugli Appennini) Roccaraso resta tra le mete preferite degli italiani Lo rivela un’apposita classifica preparata da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 40 destinazioni sciistiche più amate dagli italiani nella stagione 2022-2023, indicando non solo il prezzo degli alloggi ma anche degli Skipass.

In Italia Livigno è in testa tra le mete preferite, seguono Roccaraso-Rivisondoli e Madonna di Campiglio. Chiudono la top 5 Bormio e Tre Cime Dolomiti. Courmayeur(Val d’Aosta) si piazza in sesta posizione davanti a Canazei-Belvedere (Trentino) e a Cortina d’Ampezzo, prossima ad ospitare insieme a Milano le Olimpiadi invernali del 2026 si colloca all’ottavo posto in questa speciale classifica. Ghiacciaio dello Stubai nei pressi di Innsbruck e Breuil-Cervinia chiudono la top 10.

I nostri connazionali hanno quindi una netta predilezione verso le località dello Stivale: ben 32 destinazioni su 40 sono italiane e solo 8 estere, più precisamente 2 per ognuno dei 4 Paesi con cui l’Italia condivide il suo confine settentrionale. Due in Austria (Ghiacciaio dello Stubai nei pressi di Innsbruck al nono posto e Kitzbühel 11ma), due in Slovenia (il Vogel Ski Resort nel Parco Nazionale del Tricorno 15ma e Kranjska Gora 40ma), due in Francia (Charmonix-Mont-Blanc 21ma e Les 3 Vallées 34ma) e infine due in Svizzera (Zermatt e St. Moritz rispettivamente 28ma e 29ma)

In questa speciale classifica l’Abruzzo è presente con ben 5 località in graduatoria: oltre alla medaglia d’argento Roccaraso-Rivisondoli, anche Pescasseroli ( 19ma), Ovindoli MonteMagnola(24ma), Campo Felice-Rocca di Cambio (33ma) fino ad arrivarea Gran Sasso-Campo Imperatore (36ma).

Insomma una bella notizia che farà sicuramente piacere agli operatori,ammimistratori e quanti sono impegnati nella grande industria della neve nel territorio roccolano ma anche nelle altre stazioni sciistiche ma farà piacere,sicuramente,anche alla Regione che forse dovrà guardare, programmare e promuovere diversamente politiche piu’ attente e nuove per questo settore.