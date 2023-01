A Sulmona “Giocattoli in Movimento” per ridare vita ai vecchi giochi

Sulmona, 4 gennaio– Temi estremamente attuali nonché nel dna del Movimento 5 Stelle di Sulmona sono quelli del concetto di riuso e riciclo, di economia circolare, sostenibilità, di proteggere in nostro ambiente e chi ne fa parte. Per questo come ogni anno durante le feste natalizie torna “Giocattoli in movimento”. Basta portare due giocattoli o libri per bambini che non si usano più e se ne riceverà in cambio uno nuovo e l’esubero dei giochi che ci rimarranno li regaleremo a chi ne ha più bisogno.

Domani,giovedì 5 Gennaio, dalle 16 alle 20 saremo sotto i portici di fronte al Bar Europa all’incrocio di Via de Nino, e come unica regola tutto ciò che verrà consegnato dovrà essere integro e utilizzabile.Lo ha annunciato Jacopo Lupi, Conigliere comunale (M5S)

Siamo ormai invasi dalla plastica di giocattoli usa e getta e per contrastare questo fenomeno, spiega Lupi, noi preferiamo il riciclo, il riuso e lo scambio, dando nuova vita ai giochi e far felici così tanti bambini e allo stesso tempo rispettando il nostro ambiente.

Il giorno della Befana poi porteremo un po’ di gioia e felicità ai bambini meno fortunati perché doneremo i giocattoli in più a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia.

Con un semplice gesto di solidarietà diamo nuova vita ai giocattoli, rispettiamo l’ambiente e doniamo un momento di gioia ai bambini in questi giorni di festa.