Sulmona: è morto Geppino Madrigale

Sulmona, 2 gennaio- E’ morto nel pomeriggio a Sulmona,poco prima delle ore 17, il dott. Geppino Madrigale medico assai noto ed apprezzato non solo in città. Aveva 70 anni e da pochi mesi era andato in pensione senza mai abbandonare la sua professione. Persona garbata e cordiale nutriva una grande passione per la montagna. Sembra che la sua morte sia stata determinata da un arresto cardiaco anche se da qualche tempo stava lottando contro un brutto male .La notizia ha fatto subito il giro della città destante molta impressione. La Camera artdente è stata allestita presso la Casa funeraria Caliendo Celestial mentre i funerali si terranno mercoledì mattina ( ore 11,00)