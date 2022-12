Al Maria Caniglia Show la Notte dei Talenti

Sulmona, 30 dicembre- Serata di musica, gioia, allegria, attendendo il nuovo anno quella che si è vissuta al teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, con lo show dal titolo la notte dei talenti aspettando il nuovo anno, spettacolo musicale ideato dalla scuola di danza Music and Dance di Ada Di Ianni, in collaborazione con la scuola popolare di musica di Sulmona.

Ha presentare e condurre la manifestazione è stata Ada Di Ianni: i protagonisti della serata sono stati il quartetto Massimo Domenicano, i pianisti Giada Patella, Matteo Di Cato, Lucrezia Maceroni, il violinista Andrea Salutari, al canto moderno RitachiaraGorlero i musicisti Antonello Tortis alla chitarra, Walter De Sanctis al basso, Angelo Melone alla batteria, Rebecca Colantonio alla batteria, al ballo Jessica Di Ianni, alla voce Rosanna Di Lisio, Marzia Ferrini, estela, Cesare Antomarchi, con l’Orchestra giovanile diretta da Massimiliano Pelino, con la Direzione Artistica di Luciano Marinucci. L’ingresso è stato libero ed ha visto una nutrita presenza di pubblico.

La notte dei talenti è evento dedicato agli artisti che, con le loro genialità artistiche, il loro virtuosismo, elargiscono emozioni straordinarie. Il teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona, con il suo fascino, ha elargito ancora una volta nuove indimenticabili emozioni. La musica da sempre dona emozioni coinvolgimenti, sempre di encomiabile valore. Storicamente la musica è realtà la quale appartiene a tutte le culture del mondo. L’origine della musica risale alla notte dei tempi giungendo sino ai nostri giorni. La musica spazia in tutti i settori per contribuire a diffondere emozioni indimenticabili, se sol si pensa alle musiche composte nella storia del cinema per pellicole cinematografiche entrate nell’olimpo dell’immortalità di tutti i tempi, alla musica classica, al jazz, sol per citarne alcuni. Non mancano le scuole musicali come ad esempio i conservatori. Una serata di magia, musica, allegria, augurio per tutti che, il nuovo anno, sia positivo per tutti. Auguri di un sereno e felice 2023.

Andrea Pantaleo