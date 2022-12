Caos carceri minorili

Cgil all’Aquila una struttura ristrutturata resta ancora inagibile.Merola (Fp Cgil ) si appella al Ministro

Sulmona, 29 dicembre- Dopo le gravi vicissitudini che hanno interessato alcuni Istituti Penali per Minorenni del Paese, per ultima la maxi evasione del Beccaria di Milano, la FP CGIL Abruzzo Molise riaccende l’incresciosa e precaria condizione in cui versano le strutture della Giustizia Minorile dell’Aquila, da anni rivendicata ai vari apparati poltici ed istituzionali. “È inaccettabile – commenta Giuseppe Merola Coordinatore Regionale Fp Cgil Abruzzo Molise-Comparto Ministeri – che una struttura ristrutturata e poi resa inagibile (post terremoto) resti ancora inutilizzata, mentre lavoratrici e lavoratori, in forza ai servizi sociali e centro di prima accoglienza (che ospita minori in stato di arresto e fermo) operano in situazioni aberranti.

Ancor più grave è lo stato in cui versano gli altri Istituti Penali per Minorenni del Paese, con sovraffollamento detentivo e difficoltà strutturali/logistiche, mentre l’Aquila vanta una straordinaria struttura che resta abbandonata nel silenzio. Il Ministero della Giustizia avvii una seria riflessione politica – continua Merola – affinché vengano avviate misure di prevenzione nelle carceri minorili (con formazione del personale,lavoro esterno, progettualità, risorse e mezzi necessari) ed una giusta attenzione alla struttura dell’Aquila che, inevitabilmente, potrebbe garantire un servizio per la collettività e fronteggiare l’attuale emergenza.