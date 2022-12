Sulmona: chiudere il centro storico ? E per Natale esplode la rabbia dei commercianti

Nel pieno delle festività natalizie dura presa di posizione delle Associazioni di categoria dei commercianti a Sulmona contro la chiusura del centrostorico disposto dall’Amministrazione comunale. Tra polemica e ironia il problema torna una questione centrale per la politica locale

Sulmona, 24 dicembre– “ Chiudere il Centro Storico è l’unico pensiero che ossessiona questa Amministrazione, nonostante le promesse di progetti condivisi fatte per strada prima e poi ancora nei comizi in campagna elettorale.Nonostante quest’anno le Festività di Natale, Capodanno e Befana ricadano già di Sabato e Domenica, giorni in cui vige la chiusura del centro al traffico veicolare. E’ quanto sostengono in un duro documento diramato nelle ultime ore le Associazioni Confcommercio,Cna, Ascomfidi,Sulmona fa centro

È piu’ forte di voi: il centro deve essere blindato, costi quel che costi a chi, nella vitalità del centro storico investe le sue risorse di tempo e danaro!!! Gli incontri, voluti solo grazie all’impulso delle nostre associazioni di categoria e il timido inizio di una concertazione tecnica non sono serviti a questa Amministrazione, attraverso i propri Assessori, a capire l’importanza delle “consultazioni”: Loro sanno tutto !!!neanche fossero Imprenditori!!!

Giusto due giorni di preavviso per dire che per 20 giorni il centro storico è tutto chiuso CHIUSO PER FERIE ecco!!!

Quando manca l’acqua o la luce c’è più preavviso!!! Assessori che con queste drastiche decisioni che non trovano uguale confronto con altre realtà dove i centri storici sono maggiormente aperti al traffico veicolare, tradiscono il Consenso ottenuto da questa Amministrazione che sicuramente deve rivedere Metodi, Persone e Partiti a cui affidare questo oneroso compito.Commercianti,residenti e tutti i portatori di interesse che convergono nel Centro Storico, si legge ancora nel documento, non vengono mai nè ascoltati e compresi né prima, né dopo.

È poi inevitabile rimarcare che l’inconsistenza del programma natalizio non giustifica in alcun modo l’appesantimento delle misure sul traffico veicolare già di per sè mortificanti del sistema commerciale del Centro Storico e discriminatorie rispetto ad altri quartieri della Città che in questi giorni invece pullulano di persone e vitalità commerciale.Questo deleterio metodo amministrativo si traduce in un pericoloso autoritarismo sociale Consiglieri Comunali che ci hanno promesso ben altro e adesso non ce la fanno neanche a rispondere al telefono.La città è in mano a 100 voti e poco più: i patti non erano questi. .

Noi facciamo programmi e progetti a lungo termine, lo abbiamo già detto e ripetuto più volte e non potete toglierci il pane dalla tavola quando è ora di apparecchiare!!!

Non ve lo permettiamo piu’!!. Siamo stanchi !! Confidiamo in un ripensamento immediato da parte della Amministrazione Comunale- conclude il documento delle associazioni dei commercianti- auspicando che, inspirata dai principi di eguaglianza e giustizia, decida finalmente di instaurare processi decisionali condivisi per tempo finalizzati al benessere della Città di Sulmona.