Tribunali minori: incontro con il Ministro Nordio

Carlo Nordio Ministro della Giustizia

Sulmona, 20 dicembre– La disponibilità del Governo alla concessione di una proroga rispetto alla chiusura del Tribunale di Sulmona e l’attivazione di un tavolo tecnico per la revisione della geografia giudiziaria. E’ questo l’esito dell’incontro tenutosi stamane a Roma, nella sede del Ministero di Giustizia. All’incontro con il Ministro Carlo Nordio, il vice Ministro, Francesco Paolo Sisto e i Sottosegretari Andrea Del Mastro Delle Vedove e Andrea Ostellari, hanno partecipato il Sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero e il Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Sulmona, Luca Tirabassi, insieme ai Sindaci di Avezzano, Lanciano, Vasto e i rispettivi Ordini Forensi. L’Abruzzo sarà una sorta di laboratorio nazionale per la revisione della geografia giudiziaria per l’intero Paese.

“E’ stato un incontro proficuo di cui sono cautamente soddisfatto, per la disponibilità mostrata dagli esponenti di Governo verso le problematiche inerenti il rischio di chiusura del Tribunale di Sulmona. Tutto quanto emerso dall’incontro mantiene vive le speranze di una soluzione positiva della questione riguardante la salvaguardia del Tribunale di Sulmona”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero.

Commenti e reazioni

Sigismondi (Fdi)”Profcuo incontro con Ministro Nordio”

“E’ stato un proficuo incontro, quello odierno, con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla presenza del sottosegretario Andrea Delmastro e del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, relativo alla problematica della soppressione dei tribunali di Avezzano, Vasto, Lanciano e Sulmona. Ho registrato una chiara volontà ad ascoltare ed approfondire le istanze del territorio e sono, quindi, fiducioso che si riesca a lavorare concretamente per raggiungere i risultati da noi auspicati e cioè la salvaguardia dei presidi abruzzesi. Nel corso dell’appuntamento ho avuto modo di ribadire l’importanza essenziale che rivestono i succitati tribunali oltre alla necessità di riaprire, per ciascuno di essi, le piante organiche del personale amministrativo. Posso annunciare che nel mese di gennaio sarà costituito un Tavolo tecnico per affrontare nel dettaglio i vari aspetti dell’annosa vicenda”.E’ quanto dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

Fina (Pd)” Incontro con Ministro Nordio interlocutorio ,errore restringere battaglia trasversale”



“L’incontro con il ministro Nordio organizzato da Fratelli d’Italia sebbene annunciato in pompa magna è stato pressoché interlocutorio. Ci saremmo aspettati un’apertura netta alla proroga, come hanno fatto i precedenti Ministri, per avere il tempo di approvare una legge che definitivamente superi la soppressione delle sedi giudiziarie. Invece leggiamo di un’interlocuzione ancora vaga e di tavoli tecnici da riunire nell’anno nuovo”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese. “Da subito possiamo affermare- aggiunge Fina- che è stato un errore politico, dettato da sicumera e presunzione, avere ristretto una battaglia da sempre politicamente trasversale a una sola parte. Si rischia di indebolire la causa e fare un danno all’Abruzzo. Noi continuiamo ad auspicare e a lavorare perché si arrivi ad una rapida e stabile soluzione per i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. Propongo di sottoscrivere il mio disegno di Legge 298 o di farne uno simile che sono pronto a sottoscrivere, se il problema è la paternità o la primogenitura”.