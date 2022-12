Riconoscimento del CONI a Simone Ottaviani atleta dell’Ads Amatori Serafini

Sulmona,7 dicembre– E’ tempo di riconoscimenti e lo sport non può sottrarsi a quelle regole che alla fine di ogni anno le Federazioni e il CONI concentrano con attenzione nei riguardi di quei giovani che durante la stagione agonistica hanno ottenuto risultati di prestigio in campo nazionale. Il CONI Provinciale, fedele a queste regole, l’altra sera ha raccolto intorno alle idee che ormai sono sempre meno decubertiane, i campioni di tutti gli sport. Tra i giovani che hanno avuto il massimo riconoscimento, sottolineato da una scolpita motivazione “ Atleta emergente – 9° Campionati Italiani cadetti Specialità Esathlon” , c’è anche il sulmonese Simone Ottaviani, atleta dell’ASD Amatori Atletica Serafini, vicecampione italiano del salto in alto alla finale Nazionale degli Studenteschi , primatista abruzzese delle Prove Multiple e campione regionale sia delle multiple che dell’alto. Il giovane rappresentante dell’atletismo ovidiano ha ricevuto il premio dalle mani del prof. Antonello Passacantando responsabile regionale dell’ufficio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva del Ministero dell’Istruzione e Merito.