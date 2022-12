Campionati studenteschi di campestre: le scuole sulmonesi protagoniste nella fase provinciale

Sulmona, 3 dicembre-L’atletica scolastica provinciale ancora una volta si è affidata all’ASD Amatori Atletica Serafini per organizzare la Finale di corsa campestre. Lo staff che ha coordinato tutta la manifestazione ha fatto capo alla prof.ssa Annelies Knoll che ha preparato con dovuta attenzione il percorso presso lo stabilimento CEDAS e alla prof.ssa Sonia Iudiciani per quello che riguarda le iscrizioni in campo. Oltre 400 sono stati gli alunni degli istituti di primo e secondo grado della provincia dell’Aquila e secondo il regolamento hanno effettuato percorsi diversi stabiliti dal programma fissato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le scuole sulmonesi hanno aderito tutte all’iniziativa fatta eccezione della Media Capograssi che l’anno scorso aveva raggiunto l’obiettivo della Finale Nazionale su pista. Nella classifica finale che prevedeva il punteggo sui tre migliori atleti di ogni istituto hanno fatto bella mostra le scuole sulmonesi sia per quanto riguarda le medie che le superiori. Nella categoria cadette il “I.C. Radice – Ovidio” seguito dalla prof.ssa Anna Benfatto ha vinto la classifica davanti “all’ I.O. A. Argoli” acquisendo il diritto di partecipare alla Finale regionale in programma il 15 dicembre a Chieti. Anche nella categoria allieve “l’ IIS E. Fermi” ha guadagnato il primo posto davanti “all’ ISS D. Cotugno”. Mentre negli allievi il Liceo Fermi si è classificato al secondo posto dietro “all’ IIS Vitruvio Pollione”.