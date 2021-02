12 febbraio 1980:l’assassinio di Vittorio Bachelet

Sulmona: il sentiero della Libertà/Freedom Trail solidarietà al figlio Giovanni

Sulmona, 12 febbraio- Giovanni Bachelet, docente di fisica all’Università di Roma, nato nel 1955, cresciuto nello scoutismo, partecipa fin dalle prime edizioni alla Marcia Internazionale “Il Sentiero della Libertà/Freedom Trail”, con la moglie Silvia Fasciolo e gli studenti del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. Proprio da questi studenti è stato tradotto dall’inglese il libro di Sam Derry, prigioniero al Campo 78, The Rome Escape Line, “Linea di fuga 1943-1944, Sulmona-Roma-Città del Vaticano (Qualevita, Torre dei Nolfi 2011) che rappresenta la più importante testimonianza del rapporto Sulmona/Roma Vaticano, nella seconda guerra mondiale. Con queste iniziative di valore culturale, Giovanni e Silvia diventano stretti collaboratori dell’associazione, tanto che Giovanni accetta volentieri di diventarne Presidente, subentrando al prof. Mario Setta.

Il ruolo di Presidente durerà fino al 2011, quando Giovanni diventerà parlamentare e sarà eletta dal consiglio la dott.ssa Maria Rosaria La Morgia, con l’emancipazione e l’autonomia dell’associazione dal Liceo Scientifico Fermi di Sulmona, dove era nata e costituita legalmente. Dalla prima Marcia nel 2001, le edizioni sono proseguite regolarmente fino alla 20a del 2020 che non si è realizzata a causa del Covid.

Il 24 maggio 2002, alla seconda edizione della Marcia, prima della partenza, al palazzetto dello sport di Sulmona, Giovanni interviene per ricordare suo padre:

«C’è una frase che mio padre mi diceva spesso: “La libertà non è conquista definitiva; ogni generazione deve pagare un prezzo per conquistarla o conservarla”. Così è capitato a mio padre, che ha pagato con la vita il suo servizio allo Stato democratico. Ma dalla guerra ad oggi è capitato a molti altri. […] Il ricordo di quanti hanno dato la vita per la Patria, a cominciare dalla “resistenza umanitaria” di queste vallate d’Abruzzo, dopo l’8 settembre 1943, all’origine del nostro “sentiero della libertà”, mi suggerisce una riflessione. Non sempre è stato ovvio quale fosse la Patria., quale fosse il dovere da svolgere, perché e per chi valesse la pena di dare la vita. […] Anche quando morì mio padre, i terroristi che lo uccisero dicevano di essere i veri eredi dei partigiani…[…] Noi, oggi, abbiamo maggiori responsabilità: quella di leggere il giornale e partecipare anziché farci i fatti nostri, quella di costruire il bene, quella di resistere al male prima che arrivi alle vette di orrore che la storia ha già conosciuto: prima che ci sia bisogno di eroi. La memoria di ieri è essenziale per capire chi siamo oggi e da che parte stanno, oggi, la giustizia e la libertà; per capire che cosa, oggi, possiamo e dobbiamo fare per promuoverle e difenderle.»

La testimonianza di Anna Laura Braghetti:

Ho ucciso il professor Vittorio Bachelet il 12 febbraio del 1980., al termine di una lezione alla facoltà di Scienze politiche. […] Gli andai incontro ed esplosi undici colpi. Fu un attimo. Solo mentre cadeva, lo guardai. […] Il professor Bachelet era un bersaglio facilissimo, non aveva scorta e faceva sempre gli stessi percorsi. […] Fu scelto nell’ambito della campagna per colpire il cuore dello Stato, perché era il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. […] Lo rivedo dove l’ho lasciato, per terra. La mia punizione non è il carcere, ma quell’immagine. Sono condannata ad averla per sempre davanti agli occhi, e a non volerla scacciare. […] Non sono andata ai funerali di Adolfo (fratello gesuita di Vittorio). Lo desideravo, ma in quella chiesa sarebbero potute esserci persone cui non posso imporre la mia presenza, per le quali io sono un insulto. […]

Recentemente sono stata invitata a parlare in Campidoglio a un convegno sul carcere organizzato dalla Caritas, e fra gli altri relatori c’era anche il figlio (Giovanni) di Vittorio Bachelet. Ci siamo riconosciuti. Mi ha parlato e mi ha detto che bisogna saper riaccogliere chi ha sbagliato. Lui e i suoi familiari sono stati capaci di farlo addirittura con me. Li ho danneggiati in modo irreparabile e ne ho avuto in cambio solo del bene. (Da Il prigioniero, di Anna Laura Braghetti e Paola Tavella, Feltrinelli, Milano 2003)

M.S.