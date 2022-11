Al Foyer del Maria Caniglia terzo concerto del giovedì

Sulmona,25 novembre– Terzo concerto del giovedì, al Foyer del teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona, della settantesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese, il quale ha visto esibirsi i giovani musicisti e concertisti i quali sono Elettra D’Azzena all’arpa, Matilde Velli all’arpa, Leonardo D’Azzena alla tromba, Marianna Zonetti al pianoforte. Elettra D’Azzena, nasce a Firenze nel 2014, ed inizia lo studio dell’arpa a cinque anni con la professoressa Lucia Antonacci. All’età di sei anni, prende parte al concorso nazionale Ortona città d’arte, ottenendo il diploma di primo premio e menzione speciale. Nel 2021, ottiene il primo premio assoluto al concorso internazionale di esecuzione musicale Città di Penne, ed al concorso internazionale Luigi Zanuccoli di Sogliano al Rubicone. Nell’agosto del 2022, partecipa alla masterclass della professoressa Lisetta Rossi, nell’ambito del ventitreesimo Festival Internazionale Duchi d’Acquaviva di Atri in provincia di Teramo, esibendosi al concerto finale degli allievi. Matilde Velli nasce a Pescara nel 2005; frequenta la scuola media ad indirizzo musicale B. Spaventa di Città Sant’Angelo, dove inizia a studiare arpa nella classe della Professoressa Lucia Antonacci.

Nel 2021, dopo il primo anno di studi, risulta vincitrice al concorso nazionale Ortona città d’Arte e, nel 2022, partecipa alla decima edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale città di Penne, conseguendo il primo premio assoluto. Nell’agosto 2022, partecipa alla masterclass della Professoressa Lisetta Rossi, nell’ambito del ventitreesimo Festival Internazionale Duchi D’Acquaviva di Atri, esibendosi al concerto finale degli allievi. Leonardo D’Azzena nasce a Firenze nel 2012, ed inizia lo studio della tromba a cinque anni e, all’età di sei anni, partecipa ai suoi primi concorsi musicali, conseguendo il primo premio assoluto al diciottesimo concorso musicale internazionale P. Barrasso di Caramanico Terme, al secondo concorso musicale nazionale Ortona Città d’arte, al Concorso Internazionale di Termoli Prodigi della musica. Nello stesso anno supera le selezioni per entrare a far parte della Juinor Orchestra di Santa Cecilia. Nel 2021, consegue il primo premio assoluto al Premio Crescendo 21 di Firenze, ed il primo premio con borsa di studio al Concorso Internazionale Città di Torgiano Premio Ciro Scarponi; nel maggio 2022, è vincitore del primo premio assoluto al concorso Internazionale Luigi Zanuccoli di Sogliano al Rubicone. È membro dell’Orchestra giovanile Amadeus di Pescara e della Jazz Kids Campus Orchestra di Roma.

Studia in maniera stabile con il maestro Mike Applebaum e frequenta la masterclass annuale con il maestro Marco Toro presso l’Accademia del Colibrì di Pescara. Marianna Zonetti nasce a Roma nel 1999, ed inizia lo studio del pianoforte all’età di undici anni, sotto la guida della professoressa Cristina Berlinzari. Si esibisce in pubblico sin dall’età di quindici anni come solista e con varie formazioni strumentali. Partecipa a numerosi concorsi musicali nazionali ed internazionali, ottenendo sempre importanti riconoscimenti. Sono recenti i primi premi ottenuti in trio al concorso sette Note Romane terza edizione 2016, organizzato dal Comune di Roma Capitale, ed al concorso musicale per giovani talenti organizzato dal Rotary Club Roma Roma Olgiata. Dal 2014 al 2018, è membro stabile dell’Orchestra Pueri Symphonici, con la quale si esibisce nel Lazio ed in Umbria. Nell’estate del 2018 ha partecipato al seminario sulla didattica musicale Festival Internazionale Gioco e Musica e progetti Sonori. Attualmente studia con la professoressa Drahomira Biligova e frequenta il biennio di secondo livello presso il Conservatorio Santa cecilia di Roma, dove nel 2022 consegue, con votazione di 110 e lode, il diploma accademico di I livello in pianoforte. L’attenzione si sposta ora a domenica ventisette novembre 2022, sempre al teatro comunale Caniglia, con il melodramma di Giuseppe Verdi ‘Il trovatore’ il quale con le prenotazioni giunte sin’ora fa quasi registrare il tutto esaurito.

Andrea Pantaleo