Il Consiglio regionale contro violenza donne

scarpe e colonnato illuminato in rosso

L’Aquila: Palazzo dell’Emiciclo sede dell’Assemblea regionale

L’Aquila, 25 novembre- Il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo, sede dell’Assemblea regionale abruzzese, si è tinto di rosso in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. La colorazione che ha illuminato , per tutta la notte il piazzale del Consiglio regionale è un’iniziativa che viene promossa nell’ambito del progetto “Io non ci passo sopra”. Inoltre sono state collocate più di duecento paia di scarpe rosse nel piazzale di Palazzo dell’Emiciclo, in memoria di tutte le donne vittime di maltrattamenti e femminicidio. In particolare due paia assumono un significato speciale “le scarpe di Lidia”, appartenute ad una donna vittima di violenza domestica che ha perso la vita a seguito dei traumi psicologici subiti. Per diciassette anni la sorella, aquilana, ha tenuto stretta la sua memoria e oggi, per la prima volta, decide, seppur in forma riservata e anonima, di donare al Consiglio regionale un ricordo di quella vita precocemente strappata. L’evento è organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Ente, organismo che ha il compito di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e vigilare contro ogni forma di discriminazione e di violenza