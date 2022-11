“Sulmona Experience 360°” , battesimo a Napoli del nuovo progetto legato alla Giostra

Nel Salone degli Affreschi Marinella è stata presentata l’iniziativa di promozione culturale ed è stato raccontato il legame che Sulmona ha con Napoli

Sulmona, 24 novembre– Nel prestigioso Salone degli Affreschi Marinella è stata presentata “Sulmona Experience 360°” , la prima realtà virtuale applicata ad una manifestazione storica: attraverso un visore sarà possibile immergersi nella Giostra Cavalleresca di Sulmona e viverne le emozioni.

La presentazione di questo importante progetto di divulgazione culturale sulmonese è avvenuta a Napoli per un legame tra le due città, che trova fondamenta nella storia con la Regina Giovanna D’Aragona e la zecca del Regno Borbonico; e che ha visto Napoli sostenere la “Giostra cavalleresca di Sulmona” con partner prestigiosi, tra cui E. Marinella, che ha realizzato una cravatta dedicata; e Rogiosi Editore che pubblicherà il libro “Giostra Cavalleresca di Sulmona. Una giostra, una città” a cura di Andrea de Capite. Un’operazione culturale ad ampio raggio, dunque, quella portata avanti dall’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona.

A raccontare “Sulmona Experience 360°” e il legame di Sulmona con la città di Napoli, Maurizio Marinella, E.Marinella, Maurizio Walter Antonini, Presidente Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, Gianfranco Di Piero, Sindaco di Sulmona, Rosario Bianco, Rogiosi Editore, Emanuele Binucci, ideatore del progetto, Manuel Marozzi, realizzatore del progetto.

Il Progetto “Sulmona Experience 360°” propone una serie di mini-documentari video unici nel loro genere (realizzati avvalendosi dell’innovativa tecnologia della Realtà Virtuale a 360 gradi), che proiettano l’utente “dentro l’azione” della Giostra a 360° in una vera e propria esperienza coinvolgente e totalmente immersiva.

I mini-documentari trattano ognuno una tematica specifica degli eventi che caratterizzano i week end della Giostra Cavalleresca di Sulmona: “Fiera Storica”, un punto di vista esclusivo sulle attività artigianali e commerciali di un tempo, da sempre il cuore pulsante di questa città millenaria; “Spettacoli”, la magia dei weekend della Giostra Cavalleresca Sulmona vissuta in prima persona (rievocazioni storiche, musiche, giochi pirotecnici e intrattenimento a 360 gradi); “Storytelling”, un emozionante viaggio alla scoperta della storia, della cultura e delle bellezze della città di Sulmona (in doppia lingua Italiano e Inglese); “Cortei”, una copertura completa di tutte le fasi salienti della rievocazione storica: i Cortei della Giostra Cavalleresca di Sulmona e della Giostra Europea e dei Borghi più belli d’Italia.

Sarà possibile visualizzare i mini documentari attraverso il canale Youtube ufficiale della giostra: https://www.youtube.com/@giostrasulmona e le pagine ufficiali del progetto: https://www.giostrasulmona.it/sulmona-experience-360

“Sulmona Experience 360°” nasce dal fortunato incontro di Emanuele Binucci, esperto conoscitore del settore rievocativo nazionale grazie al lavoro svolto con il C.I.A.N.S. (Comitato Italiano Associazioni Nazionali Storiche), con Manuel Marozzi, Innovation Manager nel campo dei progetti innovativi sulle esperienze immersive digitali tramite l’utilizzo delle ultime tecnologie di realtà virtuale (Tour Virtuali 360° e video immersivi in Realtà Virtuale). Il loro incontro dà vita all’idea di inserire questa nuova tecnologia digitale all’interno delle rievocazioni storiche nazionali, e nello specifico, all’interno della Giostra Cavalleresca di Sulmona, con la quale Binucci è entrato in contatto grazie alla collaborazione con l’Associazione di promozione culturale e sociale locale “SIC PARVIS MAGNA”, nella persona della VicePresidente Laura Muredda, co-organizzatrice dell’evento “Fiera Storica di Sulmona” che si svolge durante il periodo di Giostra. Il cerchio su questo progetto si chiude con l’entusiasmo con cui Maurizio W. Antonini e Enzo Testa, presidente e vide presidente dell’Associazione Culturale “Giostra Cavalleresca di Sulmona” accolgono il progetto, cogliendone l’aspetto evolutivo e originale nel campo delle rievocazioni storiche.



“L’esperienza di oggi è particolarmente significativa – ha sottolineato il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero – avere l’opportunità di essere a Napoli, città importante anche per le grandi tradizioni culturali di Napoli, che incrociano anche la storia di Sulmona, e la nostra fu città importante durante il Regno di Napoli, è un’occasione particolare per parlare di Giostra cavalleresca e di Sulmona che quest’anno si candida a Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2025″.

Da questa edizione il grande evento esce fuori dai confini regionali, grazie a Partner importanti che ne hanno inteso il grande valore e hanno scelto di essere accanto alla Giostra, diventando anche veicolo di diffusione culturale: Ciesse, E. Marinella, Rummo, Floid, Icobit, Proraso, Rogiosi Editore, San Pellegrino, Acqua Panna, Zoomarine, Azienda Agricola Lubrano, Gino Sorbillo; Partner istituzionali: Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, Comune di Sulmona, Regione Abruzzo. Il catering è offerto da Gino Sorbillo, con una selezione di pizze classiche napoletane, e da Luca Lubrano, con il vino della Cantina Donna Emilia dell’azienda agricola Lubrano.