Sulmona: giovedì 24 novembre presentazione progetto “ Sulmona shopping”

Sulmona,21 novembre-– in Italia, nell’ultimo anno, il commercio on line è cresciuto del 21,6%, un fenomeno che la pandemia da Covid-19 ha contribuito a velocizzare. A Sulmona il bacino di utenza per gli acquisti on line è di circa 10 mila le persone, in questa situazione le grandi multinazionali dell’internet shop stanno crescendo a dismisura mettendo in ginocchio il commercio locale. Per sostenere la categoria Ascom Fidi-Ascom-Servizi ha deciso di lanciare il progetto “Sulmona shopping” una piattaforma on line su cui ogni commerciante potrà pubblicizzare e vendere, sul territorio cittadino, i propri prodotti.

Una sorta di filiera a km zero sfruttando, però, le potenzialità della rete.

Il progetto sarà presentato giovedì 24 novembre alle 16 presso la sede di Ascom Fidi in via del Cavallaro 2 a Sulmona.Lo ha annunciato oggi il Presidente dell’Associazione Claudio Mariotti