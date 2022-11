Al foyer del Maria Caniglia secondo concerto del giovedì

Sulmona, 17 novembre-Al Foyer del teatro Maria Caniglia di Sulmona, si è svolto il secondo concerto del giovedì, appuntamento della settantesima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese. Ad esibirsi sono stati i musicisti Daniele Aretano alla chitarra, Francesco Giancaterina alla chitarra, Andrea Salutari al violino. Come programma di sala sono stata eseguite le composizioni di M. Gangi Fabulae, di P. Bellinati Jongo, di J. S. Bach Partita numero tre in Mi Magg. BWV 1006, di N. Paganini i Capricci numero sedici, in sol minore, numero venti in re maggiore, numero ventiquattro in la minore. Il duo Daniele Aretano Francesco Giancaterina, si forma nel 2020 con la finalità prettamente accademica, sotto la guida del maestro Roberto Vallini. A seguito degli ottimi risultati seguiti ed ottenuti con gli esami in conservatorio, il duo intraprende subito una direzione più professionale. Difatti, nel giro di due anni, si esibisce in svariate occasioni pubbliche fra cui la Festa della Musica di Castellafiume, la Manifestazione pubblica Arte e Parte organizzata dal Maestro Gizzi a Tivoli. Il duo si classificherà finalista nel concorso del Premio Alfredo Casella del Conservatorio dell’Aquila. Il violinista Andrea Salutari nasce nel 2007 a Raiano paese Abruzzese in provincia dell’Aquila nel quale vive e risiede. Inizia lo studio del violino all’età di quattro anni, presso la Scuola Popolare di Musica di Sulmona, con il Maestro F. Forcucci. Nel 2013 è ammesso al Conservatorio L. D’Annunzio di Pescara, nella classe Violino del Prof. P. Mencattini. Nel 2016 inizia a studiare con il Prof. Riccardo Bonaccini. Nel 2013 vince il suo primo concorso internazionale, vincendone in seguito altri sedici fra cui i prestigiosi premi di Napoli, Roma, Taranto, Giussano. Si esibisce come solista ed ha suonato con diverse orchestre, fra cui la Juniorchestra, settore giovanile dell’Orchestra di Santa Cecilia. Nel febbraio 2020 è stato protagonista di una puntata di Explorers, in onda venerdì sei marzo 2020 su Rai Gulp, con la regia di Claudia Pascazi. Andrea Salutari suona un violino di A. Romer di liuteria tedesca del 1893. L’attenzione ora si sposta a domenica venti novembre 2022, alle ore diciassette e trenta, sempre al teatro Comunale Maria Caniglia, con il concerto del violinista Gernot Winischofer e del pianista Denis Javorsky, intitolato Capriccio Viennese.

Andrea Pantaleo