A Introdacqua il maltempo non ferma la 14^ edizione della Festa del Ringraziamento

Introdacqua,festa del Ringraziamento 2022

Introdacqua,14 novembre- La Festa del Ringraziamento a Introdacqua, giunta alla sua quattordicesima edizione, si conferma appuntamento particolarmente interessante Nonostante il maltempo, le precipitazioni di pioggia, la festa si è celebrata ugualmente con una notevole presenza di pubblico.

Il centro storico ha visto l’allestimento dei padiglioni dove è stato possibile fare acquisti, degustare i prodotti realizzati secondo le vetuste ricette della gastronomia locale. Non son mancati dolci, prodotti caseari, vini locali, articoli artigianali, ed altro ancora. Inrodacqua con la festa del ringraziamento intende far scoprire, far conoscere le sue antiche tradizioni, la sua storia secolare. Il feudo, nel corso della storia, ha visto signoreggiare varie famiglie nobili le quali conferiranno al feudo fama e prestigio. Il nome Introdacqua ha il significato di essere stato edificato fra le acque. Il documento più antico nel quale si argomenta del feudo risale al novecento dopo Cristo. Il paese è insito nella valle peligna e sorge su un colle collocato sulla confluenza di ue valli le quali lo racchiudono. Fra i feudatari che hanno posseduto Introdacqua ricordiamo i De Sangro, i d’Acquino, i Davalos, i Trasmondi, per un itinerario storico secolare affascinante, coinvolgente. Ricordiamo anche che il paese è stato protagonista nel mondo del cinema con la immortale, celebre pellicola dal titolo “Signorinella”. Introdacqua ha dato anche i natali ad un celebre e immortale attore e doppiatore cinematografico, quale è stato Ivo Garrani, il quale nasce a Introdacqua il sei febbraio 1924, muore a Roma il 25 marzo 2015. È stato attore e doppiatore italiano, essendo stato protagonista nel teatro, cinema, televisione. Fra i monumenti da menzionare ricordiamo Chiesa madre Maria S.S. Annunziata: è la Chiesa Madre del paese, vi sono conservate le spoglie del patrono di Introdacqua, san Feliciano Martire, il campanile della Chiesa Madre Maria S.S. Annunziata: il campanile seicentesco in stile romanico è costruito in pietra locale, la chiesa della Madonna Addolorata: la chiesa della S.S. Addolorata, di fronte alla chiesa Madre, all’interno conserva le statue di Cristo Morto e dell’Addolorata che il venerdì santo vengono portate in processione. Cla hiesa di Sant’Antonio: situata ed edificata nell’XI secolo la quale conserva affreschi del XV e XVI secolo, la chiesa di San Giovanni: realizzata intorno all’XI secolo, la quale conserva affreschi medioevali, .la chiesa della Madonna delle Grazie realizzata intorno al XV secolo, conserva una tela ottocentesca, la chiesa della Madonna di Loreto. Da menzionare anche la torre medioevale risalente al XII secolo, il palazzo Trasmondi considerati gli ultimi feudatari di Inrodacqua.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Culturale Futura, in collaborazione con Artigianarte. Arte, storia, sapori della gastronomia, cultura, suoni, musica tradizionale, colori, rappresentano il mosaico dell’evento molto atteso. Non è mancato il patrocinio del Comune di Introdacqua. La musica è stata presente e protagonista grazie alla presenza delle formazione musicale Musicantour costituita da Mauro Campana alla chitarra, Nicola di Carlantonio alla chitarra, Ernest Caracillo alla fisarmonica, Giovanni Scarnecchia al basso tuba, i quali hanno eseguito celebri brani della musica tradizionale abruzzese e canzoni famose.

Andrea Pantaleo