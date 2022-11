Trovato in possesso di un arsenale illegale: arrestato

Il materiale illegale rinvenuto dai Carabinieri

Opi, 7 novembre- I Carabinieri della Stazione di Pescasseroli, in collaborazione con quelli della Stazione Carabinieri “Parco”, hanno arrestato un 73enne del posto per il reato di detenzione e ricettazione di munizionamento da guerra.

La vicenda scaturisce da una denuncia raccolta dai militari dell’Arma a seguito dell’uccisione di un cavallo. Attraverso una serrata attività d’indagine i carabinieri hanno indirizzato i sospetti sul 73enne, procedendo così d’iniziativa ad una perquisizione personale e domiciliare. All’esito delle operazioni, nascosti in terreni di campagna nella disponibilità del perquisito, sono stati rinvenuti: 550 munizioni da guerra (proiettili per mitragliatore); 90 cartucce a pallettoni; 130 munizioni cal.22; tagliole per caccia di frodo; pugnali di grosse dimensioni; una fiocina da sub ed un fucile da caccia privo di matricola per la catalogazione.

Il materiale detenuto illegalmente è stato sottoposto a sequestro e l’uomo denunciato in stato di arresto e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Sulmona, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.