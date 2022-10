Bugnara: oggi assemblea pubblica per costituire una Comunità energetica rinnovabile

Bugnara, 26 Ottobre – E’ stata convocata per oggi pomeriggio a Bugnara con inizio alle ore 17 presso il Centro Congressi un’assemblea pubblica volta ad avviare le procedure per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale ed è finalizzata per rispondere al bando di cui all’Ordinanza n.24 del 30/6/2022 emanata dal Commissario Straordinario delegato alla ricostruzione avv. Giovanni Legnini per l’attuazione degli interventi del piano complementare del Pnrr nei territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 Sub misura A2 “ Comunità energetiche recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili” linea d’intervento n.3 “ realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intellogente di energia e/o calore da fonti rinnovabili” e linea d’azione n.4 “ Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per la condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”

Insomma si tratta di una bella iniziativa e soprattutto di un’occasione assai utile per conoscere a fondo questa problematica, di grande interesse e attualità, per consentire alla popolazione di approfondire diverse problematiche e conoscere fino in fondo i contenuti di questa normativa anche grazie alla presenza di tecnici ed esperti