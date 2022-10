Sulmona: cinque agenti aggrediti  da un detenuto. Nardella (Uil),epsisodio gravissimo 

Sulmona, 25 ottobre– Altri 5 agenti aggrediti al carcere di Sulmona ad opera di un detenuto del circuito di Alta sicurezza e ancora una volta per motivi davvero ignobili. Lo riferisce oggi Mauro Nardella Segretario generale territoriale Uil Pa polizia penitenziaria.

Secondo Nardella “Non è bastata al condannato la contestazione del nuovo reato ex art 391 ter del codice penale che riguarda l’ accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti e che può costare da 1 a 4 anni di carcere in più all’aggressore ( sembra per il ritrovamento nella sua cella di tre telefoni cellulari) ma ha voluto metterci, come si dice, il carico da novanta malmenando, per il solo fatto di aver visto vincere lo Stato, i 5 che lo hanno scoperto.

Mauro Nardella (Uil Pa)

Ora i baschi blu sono sotto cura al pronto soccorso cittadino Non si conosce la prognosi ma di certo c’è che è giunta l’ora di mettere le mani a un sistema carcerario, quello italiano, troppo lasciato negli ultimi anni in balia di se stesso.

Chissà che il discorso fatto oggi dal neo presidente del Consiglio non porti una svolta. Sarebbe quasi ora se non si vuole confezionare all’intero sistema un autentico disastro”.