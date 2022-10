Castelvecchio: scuola, evitato il parziale accorpamento della prima e seconda media

Grazie all’aumento delle ore per la scuola media-

Castelvecchio, 21 ottobre- “L’aumento delle ore scolastiche della scuola media di Castelvecchio Subequo, concesso dall’Ufficio scolastico provinciale, ha permesso di evitare, parzialmente, l’accorpamento della prima e seconda media garantendo così agli alunni del presidio della Valle Subequana, oltre trenta, una didattica aderente al programma ministeriale di ogni classe. Ringrazio i genitori e i sindaci dell’area interna della Valle Subequana per l’impegno dimostrato. Intendo rivolgere, inoltre, un particolare ringraziamento al dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Dr.ssa Paola Iachini, e al Sindaco dell’Aquila, Dr. Pierluigi Biondi, per la preziosa mediazione. Significativo il ruolo dell’Aquila città-territorio: non solo uno slogan, ma un modo di operare scambievole e proficuo. Continueremo a lavorare di concerto con il comune capoluogo d’Abruzzo e le istituzioni scolastiche per consentire il mantenimento dei presidi scolastici fondamentali per la resistenza delle aree interne”. Così in una nota Luigi Fasciani Referente Sindaci dell’area interna “Gran Sasso- Valle Subequana”