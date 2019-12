Popoli avanza richiesta ufficiale per intitolare aeroporto a Corradino D’Ascanio

Popoli, 17 dicembre– E’ stata trasmessa n Regione la richiesta ufficiale del Comune di Popoli per l’intitolazione dell’aeroporto d Abruzzo al Genio Aeronautico, Ing. Corradino D’Ascanio.Lo ha annunciato l presidente del Consiglio comunale di Popoli Gaetano Diodati

E’ di tutta evidenza che , mediante la rubricata manifestazione di volontà , l’Assise Comunale Popolese , ha inteso formalizzare istituzionalmente la richiesta di intitolazione dell’Aeroporto D’Abruzzo di Pescara alla specchiata figura del “ Genio della Aereonautica e non solo , Ing. Corradino D’Ascanio , simbolo ed orgoglio dello spirito Abruzzese.Quanto sopra- rileva Diodati- è supportato dai conclamati risultati conseguiti dall’Ing. D’Ascanio nei settori dell’aereonautica in primis e dall’ingegneria ad essa correlata . Valga ricordare , su tutti , l’invenzione del primo elicottero ( D’At 3) , che ebbe a stabilire nel 1930 , i record mondiali di altezza , di velocità e tempo di volo ; cui vanno aggiunte quelle dell’elica a passo variabile ( 1932) e dello scooter “ Vespa “ ( 1946). Tanto premesso ed argomentato si è chiesto all’ Amministrazione Regionale di porre in essere tutte quelle azioni e quei comportamenti giuridico amministrativi , finalizzati a concretizzare i contenuti del deliberato del Consiglio Comunale Popolese. Tanto, soprattutto, al fine di rendere tributo di riconosciuto onore e di meritato omaggio al genio cristallino ed alla specchiata opera inventiva di un “ Figlio dell’Abruzzo “ che è riuscito a dare lustro e visibilità alla sua terra di origine e all’Italia tutta. Ringraziando le associazioni Ripensiamo il Territorio, Luci su Popoli e Vespa Club Popoli Corradino D’Ascanio che mi hanno stimolato e supportato nel formulare questa proposta.., confido adesso in un positivo recepimento della stessa da parte dei nostri vertici regionali “.(h. 15,00)