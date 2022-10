Cisl: la solidarietà per gli atti vandalici dal Pd

Pescara,13 ottobre– “Alla Cisl di Pescara arrivi la mia piena solidarietà e vicinanza per gli atti vandalici alla sede avvenuti nella notte scorsa. L’auspicio è che le forze dell’ordine risalgano al più presto agli artefici di questo bruttissimo gesto di violenza e inciviltà”, commenta il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci. “Gli attacchi ai sindacati, sono sempre sintomo del bisogno di una pacificazione sociale di cui, specie in questo momento storico, si sente necessità sui territori e nel Paese intero. La violenza non è mai un canale di confronto e va sempre duramente condannata e contrastata”