Abruzzo: Coronavirus,oggi 1189 positivi, 1235 guariti,2 deceduti

Sulmona,12 ottobre– Sono 1189 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 572569. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (una 70enne e un 59enne) e sale a 3685.Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 550839 dimessi/guariti (+1235 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 18045 (-51 rispetto a ieri). Di questi, 168 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1251 tamponi molecolari (2497418 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4998 test antigenici (4410254). Del totale dei casi positivi, 116333 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+314 rispetto a ieri), 163691 in provincia di Chieti (+324), 134572 in provincia di Pescara (+307), 136910 in provincia di Teramo (+226), 12489 fuori regione (+9) e 8574 (+6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.