La finale nazionale di Atletica non è stata solo un evento sportivo

Sulmona, 10 ottobre- Quando la buona volontà, la passione e l’amore per la tua città ed il tuo territorio ti spingono oltre certi limiti ecco che lo sport, l’atletica, diventa subito un veicolo che riesce a concentrare in due giorni oltre 400 persone ed a queste l’organizzazione offre tutto quello che è bello, cercando di far capire che Sulmona non è solo sport ma sport collegato anche alla cultura.

L’organizzazione , per capirci, è quella dei dirigenti dell’ASD Amatori Atletica Serafini ; lo sport è l’atletica e quindi il collegamento sport- cultura è tutto quello che è stato fatto sabato 8 e domenica 9 ottobre in occasione della Finale Nazionale CDS Prove Multiple allievi e allieve.

Si è trattato di un grande evento con 16 squadre, 8 maschili e 8 femminili, arrivate a Sulmona venerdì da molte Regioni Italiane. Ai loro dirigenti, gli organizzatori hanno offerto confetti, pasta, agli-crema di zolle , formaggi, immagini storiche della città e l’omaggio di una maglietta con il logo dell’Amatori Serafini evidenziata con una grande scritta di Sulmona.

Gli atleti ovviamente, nei due giorni di gara, hanno corso cercando di ottenere i risultati che avevano costruito durante gli allenamenti. I loro familiari invece hanno avuto il tempo di vedere Sulmona, innamorarsi e regalarsi momenti di grande emozione. Alla fine della competizione che si è conclusa con una studiata e programmata premiazione, davanti al sindaco Gianfranco di Piero al Presidente del consiglio Tiziano Gerosolimo , al rappresentante della Federazione ex-atleta olimpico Simone Cairoli e altre autorità, c’è stata una esplosione di gioia che non è passata inosservata ai tanti presenti, ma c’è stata anche la promessa che il prossimo anno Sulmona ospiterà nuovamente un evento nazionale di questo tipo perché la città di queste manifestazioni ne ha veramente bisogno.