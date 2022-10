Bugnara: vertice in Comune con il Vice Presidente del Consiglio regionale Santangelo

Bugnara,10 ottobre– Il Vice Presidente Vicario del Consiglio regionale Roberto Santagelo ha fatto visita nel pomeriggio al Comune di Bugnara dove ha incontrato il Vice sindaco Domenico Taglieri e l’Assessore Osvaldo Lupi Nel corso dell’incontro sono stati affrontati alcuni dei diversi problemi che interessano il Centro peligno e sul quale si sta lavorando da tempo come quello del dissesto idrogeologico, dell’ambiente, turismo e cultura.

Non mancati riferimenti precisi agli annunciati tagli delle corse ai collegamenti tra Sulmona e Roma e alle non poche preoccupazioni che riguardano lavoratori pendolari e st udenti che giornalmente debbono raggiungere per motivi di lavoro o di studio la capitale.

Bugnara com’è noto è comune inserito nel cratere sismico e da poche settimane è ricompreso nell’Area interna Valle del Sagittario Alto Sangro decisa dal Ministero del Sud che apre anche ai centri di questo territorio prospettive nuove e di indubbio inetresse. Un incontro cordiale e utile è stato definito a conclusione dai partecipanti, di sicuro interesse nel segno di una proficua e antica collaborazione